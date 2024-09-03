«Одни фейки про русских» – в Швейцарии сравнили евроСМИ с газетой Гитлера

Многие европейские СМИ опустились до массового тиражирования глупых фейков о русских. Об этом в эфире интернет-канала «Изолента» в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил живущий в Евросоюзе основатель издательского дома «Русская Швейцария» Александр Песке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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