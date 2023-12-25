СКР: 37-летний подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве 37-летний мужчина признал свою вину. В понедельник, 25 декабря, следователи будут ходатайствовать об аресте задержанного мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.