СКР: 37-летний подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве признал вину

Подозреваемый в убийстве двух девушек в Москве 37-летний мужчина признал свою вину. В понедельник, 25 декабря, следователи будут ходатайствовать об аресте задержанного мужчины, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета РФ.
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