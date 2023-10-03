В Кемерове будут судить жителя Татарстана по делу о взятке при закупке новых автобусов

Преступная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками ФСБ.В Кемерове перед судом предстанет 53-летний житель Республики Татарстан по обвинению в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере.
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