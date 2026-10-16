С 2027 года предприятия, которые строят или модернизируют производства микроэлектроники с привлечением бюджетных средств, должны будут использовать не менее 30% российского оборудования.
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