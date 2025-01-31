❗️ Сегодня в Севастополе проходят масштабные учения силовых структур Целью тренировки станет отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.
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❗️ Сегодня в Севастополе проходят масштабные учения силовых структур Целью тренировки станет отработка противодействия проникновению диверсионных групп противника.