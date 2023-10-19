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Сечин: Россия доведет экспорт газа в Китай до рекордных значений в 2023 году

Сечин: Россия доведет экспорт газа в Китай до рекордных значений в 2023 году

Сечин: Россия доведет экспорт газа в Китай до рекордных значений в 2023 году Наталья МарковаВыступая на энергетическом бизнес-форуме, посвященном отношениям России и Китая, Игорь Сечин, в частности, прокомментировал ситуацию с поставками газа.

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