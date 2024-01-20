Подоляк: Отправка иностранных военных на Украину в данный момент не обсуждается

Правительство Украины к настоящему моменту не принимает участия в переговорах с зарубежными партнерами по поводу возможности осуществить отправку в зону боевых действий военнослужащих из других государств.
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