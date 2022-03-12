На японском автомобильном кладбище «Kyusha Cemetery» хранится 200 уникальных машин

На японском кладбище «Kyusha Cemetery» нашли свое пристанище 200 уникальных раритетных автомобилей. Это место нельзя назвать обычной свалкой, каждый автомобиль, присутствующий здесь, состоит на учете владельца коллекции и попал в неё не случайно.