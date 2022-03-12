CAR

262 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    спасибо, буду знатьКак проверить сал...
  • Елена Мамонова
    Возьму на заметкуКак проверить сал...
  • Дану Фиолетово
    Коробка механика хендай солярис надежна но каждые 60-80 тысяч надо менять сальник на первичном валу с полной разборкой5 коробок передач...

На японском автомобильном кладбище «Kyusha Cemetery» хранится 200 уникальных машин

На японском автомобильном кладбище «Kyusha Cemetery» хранится 200 уникальных машин

На японском кладбище «Kyusha Cemetery» нашли свое пристанище 200 уникальных раритетных автомобилей. Это место нельзя назвать обычной свалкой, каждый автомобиль, присутствующий здесь, состоит на учете владельца коллекции и попал в неё не случайно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх