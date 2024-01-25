ТГК-1 снизила выработку электроэнергии в 2023 году на 0,3%

Объем производства электрической энергии ТГК-1, включая АО «Мурманская ТЭЦ», за 2023 год составил 29 699,6 млн кВт∙ч, показав незначительное снижение на 0,3% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года.
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