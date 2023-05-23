«Бодр настолько, насколько это возможно»: губернатор Никитин рассказал о состоянии писателя Захара Прилепина

Стали известны подробности о состоянии писателя Захара Прилепина. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что публицист «бодр настолько, насколько это возможно».
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