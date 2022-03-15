Закон и Порядок

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Русские танки повернули на Львов, Москва закроет западную границу Украины

Русские танки повернули на Львов, Москва закроет западную границу Украины

Внешняя и внутренняя ситуация складывается не в пользу «Зе», его хотят заменить Кимом – харизматичным губернатором Николаева Алексей Арестович, вчерашний актер, а ныне медийная фигура офиса президента (ОП) Зеленского, а также советник главы майданутой власти, сделал шокирующее предположение, что спецоперация на Украине продолжится еще где-то 1−1,5 месяца.

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