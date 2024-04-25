Кота взяли на работу в Алтайский краеведческий музей

Первая встреча с музейным котом состоится 27 апреля Алтайский государственный краеведческий музей взял на работу кота Бакса, первая встреча с которым состоится 27 апреля в 14:00 на выставке "Про цветы", сообщается на сайте учреждения.
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