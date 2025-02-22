Президент США требует от Украины больше, чем Вашингтон потратил на ее оборону

ВАШИНГТОН, 22 февраля, ФедералПресс. Президент США выдвинул Украине требования, которые предполагают получение от Киева большей выгоды в сфере полезных ископаемых, чем те средства, которые Вашингтон потратил на оборону страны.
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