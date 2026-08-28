Егор Поляков выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил наиболее перспективные направления применения искусственного интеллекта в задачах, связанных с территориальным планированием, на панельной сессии «Цифровая территория: архитектура управления новыми моделями развития» шестого форума «Сильные идеи для нового времени».
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