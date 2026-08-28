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Нижегородская правда

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Егор Поляков выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Егор Поляков выступил на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков представил наиболее перспективные направления применения искусственного интеллекта в задачах, связанных с территориальным планированием, на панельной сессии «Цифровая территория: архитектура управления новыми моделями развития» шестого форума «Сильные идеи для нового времени».

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