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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниэль Дюбуа и Фабио Уордли 17 октября проведут реванш в Лондоне. Боксеры уже провели стердаун

17 октября в Лондоне на арене O2 состоится титульный бой за пояс WBO между тяжеловесами  Даниэлем Дюбуа (23-3) и Фабио Уордли (20-1-1).

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