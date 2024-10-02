«Вопрос выживаемости»: каков будет ответ Израиля на атаки Ирана

Израиль должен ответить на вчерашние удары Ирана по своей территории, но вполне может действовать нестандартным способом, учитывая изобретательность израильских спецслужб, считают опрошенные «ФедералПрессом» политологи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии