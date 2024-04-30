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Москва реорганизует шесть участков с недостроенными объектами по программе КРТ

Москва реорганизует шесть участков с недостроенными объектами по программе КРТ

В рамках программы комплексного развития территорий на месте шести участков с объектами незавершенного строительства появится современное жилье, школы, детские сады, а также деловая недвижимость и современные производства.

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