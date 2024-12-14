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Стало известно о беременности дочери Заворотнюк

Стало известно о беременности дочери Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анны заявила о беременности. Этой новостью она поделилась с подписчиками в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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