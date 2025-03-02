Бизнес начал в полтора раза чаще запрашивать реструктуризацию кредитов

В IV квартале 2024 года около 56 тыс. малых компаний подали заявки на смягчение условий кредита. Как следует из информационного бюллетеня Банка России «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса», это почти на 40% больше показателя III квартала.
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