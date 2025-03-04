Татьяна Сергаева: Новые горизонты мужской художественной гимнастики России

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике, Татьяна Сергаева, рассказала о включении мужской гимнастики и смешанных пар в чемпионат России, подчеркивая необходимость аккуратного развития нового направления.
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