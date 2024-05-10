Боевики ВСУ отступают во всей ДНР: Карта специальной военной операции на Украине на 10 мая 2024 года Юлия СоколоваПодразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно отходят со своих позиций на линии от населенного пункта Нетайлово до Новопокровского, сообщают российские военные Telegram-каналы.