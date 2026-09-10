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Андрей Суслов: отток населения из городов можно сломать

Андрей Суслов: отток населения из городов можно сломать

10 сентября глава Тверской области Виталий Королев назвал приоритеты работы, выделив заботу о людях.  Тему прокомментировал генеральный директор ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» Андрей Суслов: Автор фото: Андрей Зубов \ РИА Верхневолжье— Глава региона Виталий Королев в обращении к жителям четко обозначил приоритеты и вектор движения Верхневолжья.

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