Андрей Суслов: отток населения из городов можно сломать

10 сентября глава Тверской области Виталий Королев назвал приоритеты работы, выделив заботу о людях. Тему прокомментировал генеральный директор ООО «Лихославльский завод светотехнических изделий «Светотехника» Андрей Суслов: Автор фото: Андрей Зубов \ РИА Верхневолжье— Глава региона Виталий Королев в обращении к жителям четко обозначил приоритеты и вектор движения Верхневолжья.
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