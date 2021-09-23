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На Эльбрусе нашли всех потерявшихся альпинистов

На Эльбрусе нашли всех потерявшихся альпинистов

Спасатели на Эльбрусе нашли живыми двух последних альпинистов из группы, запросившей помощь, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллаха Гулиева.

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