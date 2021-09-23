На Эльбрусе нашли всех потерявшихся альпинистов

Спасатели на Эльбрусе нашли живыми двух последних альпинистов из группы, запросившей помощь, передает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС России Абдуллаха Гулиева.
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