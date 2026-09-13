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Пронедра

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Как бухгалтер стер свою личность, прожил чужую жизнь и проиграл гипсовому бюсту

Как бухгалтер стер свою личность, прожил чужую жизнь и проиграл гипсовому бюсту

18 лет он был призраком для полиции. Он сменил имя, штат, документы, женился и стал уважаемым прихожанином.

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