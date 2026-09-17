iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Дата-центры стали главным драйвером нового вала «вечных химикатов»

Дата-центры стали главным драйвером нового вала «вечных химикатов»

Инфраструктура ИИ-бума насыщена полифторалкильными соединениями, которые не разлагаются, попадают в пищевые цепочки и накапливаются в организме Бум строительства дата-центров для ИИ спровоцировал резкий рост производства «вечных химикатов» — полифторалкильных соединений (ПФАС), которые не разлагаются в природе десятилетиями и накапливаются в живых организмах.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым