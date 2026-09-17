Дата-центры стали главным драйвером нового вала «вечных химикатов»

Инфраструктура ИИ-бума насыщена полифторалкильными соединениями, которые не разлагаются, попадают в пищевые цепочки и накапливаются в организме Бум строительства дата-центров для ИИ спровоцировал резкий рост производства «вечных химикатов» — полифторалкильных соединений (ПФАС), которые не разлагаются в природе десятилетиями и накапливаются в живых организмах.
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