Финны оставили открытым всего один КПП на границе с Россией

Хельсинки и Санкт-Петербург отныне разделяют не 350, а 1500 километров. С 24 ноября Финляндия закрывает все КПП на границе с Россией, кроме самого северного погранперехода Райя-Йосепи, находящегося в Мурманской области.
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