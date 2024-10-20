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Еще один осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока отправится на СВО

Еще один осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока отправится на СВО

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Минобороны и отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката экс-мэра Руслана Омельченко.

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Комментарии
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Галина Друзина
Самый лучший мэр, который был во Владивостоке, а остальные, что до него, что после этого все, мягко сказать - гавно и коррупционеры.
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17 час.
ШКИПЕР
Скоро дело дойдёт за пожизненно осуждённых.
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12 час.

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