Еще один осужденный за коррупцию экс-глава Владивостока отправится на СВО

Бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев, осужденный на 15 лет за коррупцию, подписал контракт с Минобороны и отправится в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката экс-мэра Руслана Омельченко.
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