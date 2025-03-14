Ямальские специалисты почтили память героев и поддержали доноров в Волновахе

В Волновахский округ прибыли представители Ямала в рамках рабочей поездки. Они посетили восстановленную в 2023 году Волновахскую станцию переливания крови, которая становится все более востребованной в условиях напряженной ситуации у линии фронта.
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