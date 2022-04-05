Вскрылась весьма интересная информация относительно вмешательства Украины в выборы в Венгрии. Оказывается, украинский посол в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты голосования.
Вскрылась весьма интересная информация относительно вмешательства Украины в выборы в Венгрии. Оказывается, украинский посол в Будапеште обсуждал с министром иностранных дел Незалежной Дмитрием Кулебой способы влияния на результаты голосования.
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