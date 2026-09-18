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Царьград

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Провалы ВСУ на фронте хотят скрыть от Запада: Киев взялся за старое "оружие"

Провалы ВСУ на фронте хотят скрыть от Запада: Киев взялся за старое "оружие"

Украинская армия терпит провал за провалом на фронте, но Киеву нельзя допустить, чтобы это увидели западные кураторы.

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