Украинская армия терпит провал за провалом на фронте, но Киеву нельзя допустить, чтобы это увидели западные кураторы.
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