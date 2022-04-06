Кармело Энтони: «Не будем придумывать себе оправдания, у нас просто не получилось»

Форвард «Лейкерс» Кармело Энтони заявил, что травмы лидеров команды Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса не могут быть оправданием для неудачного сезона.

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