Названа возможная причина отказа Келлога от поездки в Киев

Политолог Марков: Келлог не поехал в Киев, чтобы не попасть в ловушку Зеленского Будущий специальный посланник США по вопросам Украины и России Кит Келлог не поехал на запланированную встречу в Киеве, чтобы не попасть в ловушку украинского президента Владимира Зеленского, предположил в Telegram-канале политолог Сергей Марков.