В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту резонансного ДТП, произошедшего в центре города Ливны

«Следователем следственного отдела МО МВД России «Ливенский» Орловской области по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.
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