Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

990 подписчиков

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту резонансного ДТП, произошедшего в центре города Ливны

«Следователем следственного отдела МО МВД России «Ливенский» Орловской области по факту резонансного дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии