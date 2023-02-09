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Тен Хаг о Санчо в матче с «Лидсом»: «Замена сработала, «МЮ» забил два гола. Знаем, что он изумительный игрок»

Тен Хаг о Санчо в матче с «Лидсом»: «Замена сработала, «МЮ» забил два гола. Знаем, что он изумительный игрок»

Эрик тен Хаг оценил игру Джейдона Санчо в матче АПЛ с «Лидсом» (2:2). Хавбек «Манчестер Юнайтед» вышел на замену на 59-й минуте, а на 70-й -сравнял счет.

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