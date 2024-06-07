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    Кто бы ещё вас к нам допустил ???На Западе уже раз...
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Мифы и реальность ядерного удара: чего на самом деле стоит бояться

Мифы и реальность ядерного удара: чего на самом деле стоит бояться

Автор: Дмитрий Краснов  Западные медиа любят пугать публику ядерной угрозой со стороны России — эта традиция зародилась еще в начале 60-х годов прошлого века.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Послушала. Спасибо. А о чем  конкретно Вы хотели спросить мое мнение? Вступит ли Беларусь в войну? Или о том, где остановится Путин в своем расширении Империи? Или будут ли &quot;русские устранять Зеленского&quot;? Или как Путин заставит Украину переформатироваться?
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11 час.
Вадим Кузнецов
Тактическое ядерное оружие - безусловно, весомый аргумент. Но не такой уж уникальный. Существуют и сравнимые с ним по мощности средства поражения, например, ОДАБ-9000. Изредка применяемые сейчас ОДАБ-1500 тоже совершенно не подарок. Эти средства поражения, при всей их мощности, являются конвенционным вооружением.
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10 час.
Natalija Osminina
Так уже доставлены ФАБ 3000.
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1 час.

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