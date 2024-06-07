Мифы и реальность ядерного удара: чего на самом деле стоит бояться

Natalija Osminina

Послушала. Спасибо. А о чем конкретно Вы хотели спросить мое мнение? Вступит ли Беларусь в войну? Или о том, где остановится Путин в своем расширении Империи? Или будут ли "русские устранять Зеленского"? Или как Путин заставит Украину переформатироваться?