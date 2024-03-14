Apple приобрела DarwinAI — это поможет в добавлении ИИ-функций в iPhone Apple без лишнего...

Apple приобрела DarwinAI — это поможет в добавлении ИИ-функций в iPhoneApple без лишнего шума приобрела канадский стартап DarwinAI, специализирующийся на разработке быстрых и нетребовательных к вычислительным ресурсам технологий искусственного интеллекта.