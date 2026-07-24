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Евросоюз расширил санкции, ограничив деятельность 170 российских компаний и 48 граждан

Евросоюз включил в свой 21-й пакет санкций 170 юридических лиц и 48 физических лиц из России, ввел заморозку активов и запрет на финансирование ряда российских финансовых организаций, среди которых крупные банки и биржи.

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