Евросоюз расширил санкции, ограничив деятельность 170 российских компаний и 48 граждан

Евросоюз включил в свой 21-й пакет санкций 170 юридических лиц и 48 физических лиц из России, ввел заморозку активов и запрет на финансирование ряда российских финансовых организаций, среди которых крупные банки и биржи.
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