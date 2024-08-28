Okko приступил к съемкам семейной комедии «Трудные папы»

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок семейной комедии «Трудные папы». Съемки на начальном этапе проходят в Москве, однако основной съемочный процесс будет происходить в Новороссийске, куда команда отправится в экспедицию.
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