Путин: Россия в ходе председательства в СНГ уделит внимание сбережению русского языка

Глава государства отметил, что русский язык был и остается средством общения для сотен миллионов человек как в странах СНГ, так и в остальном мире В ходе председательства в СНГ Россия уделит особое внимание сбережению русского языка.
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