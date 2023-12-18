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Путин: Россия в ходе председательства в СНГ уделит внимание сбережению русского языка

Путин: Россия в ходе председательства в СНГ уделит внимание сбережению русского языка

Глава государства отметил, что русский язык был и остается средством общения для сотен миллионов человек как в странах СНГ, так и в остальном мире В ходе председательства в СНГ Россия уделит особое внимание сбережению русского языка.

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