EA Sports FC 27: Как футбольный симулятор покорил индустрию

Игровая индустрия постоянно ищет способы привлечь внимание аудитории. Однако футбольный симулятор от Electronic Arts, известный как EA Sports FC, идёт своим путём.
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