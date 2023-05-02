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Ломоносов вернулся: Архангельский молодёжный театр восстановил «Раненого зверя»

Ломоносов вернулся: Архангельский молодёжный театр восстановил «Раненого зверя»

Художественный руководитель Молодёжного Виктор Панов осуществил новую, третью, сценическую редакцию «машкерада в двух действиях» — спектакля «Раненый зверь» поодноимённой пьесе Сергея Коковкина.

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