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К инвесторам США вернулась вера в снижение ставок. Фондовые индексы продолжили расти в четверг

Вероятность понижения ставки ФРС в июне, поднялась сразу на 10%, в ходе вчерашней сессии. Такая реакция на прогнозы главы Регулятора Джерома Пауэлла, высказанные в среду, не единственный позитив вчерашней сессии по итогам которой индексы выросли: Dow Jones + 0,68% NASDAQ + 0,2% S&P500 + 0,32% Рынок ждал первого размещения акций социальной сети Reddit, которое прошло по верхней планке и стоимость бумаг поднялась на 48%.

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