Коллективный гитлер с помощью местных холуев последовательно досатанизирует свою колонию Бандерастан

Игорь Скрипка. Гонения на православие на Украине: Бог поругаем не бываетВерховная рада Украины приняла в окончательном чтении законопроект, который запрещает в стране деятельность канонической Украинской православной церкви Московского патриархата.
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