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Daily Mail: впервые за десять лет обязанности Елизаветы II сократили

Букингемский дворец сократил ряд официальных обязанностей королевы Великобритании Елизаветы II впервые за последние десять лет.

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