⚡⚡ Этой ночью средства ПВО РФ уничтожили один БПЛА над Черным морем Также силами ЧФ РФ были уничтожены 4 БЭКа ВСУ в северно-западной части Черного моря.
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⚡⚡ Этой ночью средства ПВО РФ уничтожили один БПЛА над Черным морем Также силами ЧФ РФ были уничтожены 4 БЭКа ВСУ в северно-западной части Черного моря.