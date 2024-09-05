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Путин назвал способ сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше

Путин назвал способ сделать жизнь на Дальнем Востоке лучше

Условия жизни населения Дальнего Востока необходимо улучшать за счет двух основных аспектов. Способы сделать это на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал президент России Владимир Путин, его слова приводит агентство ТАСС.

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