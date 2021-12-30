Нефть Brent вплотную приблизилась к уровню $80

По итогам дня 29 декабря нефть сорта Brent подорожала на 0,24%, до $79,23 за баррель. На американской сессии цена повышалась до $80,15 после публикации отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.