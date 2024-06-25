Петербуржцам рассказали, в каком муниципалитете нанесут первую эксплуатационную маркировку

Четыре вида разметки утвердили в ноябре В Петербурге прошло совещание с представителями муниципальных образований и комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), где обсудили вопросы контроля правил парковки во дворах и назначения «эксплуатационной маркировки», сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.