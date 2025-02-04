В связи с неблагоприятными погодными условиями в мэрии рекомендовали населению: оставаться в помещениях, стараться не подходить к окнам; потушить огонь в печах.
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в мэрии рекомендовали населению: оставаться в помещениях, стараться не подходить к окнам; потушить огонь в печах.