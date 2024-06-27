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FighterBomber раскрыл детали инцидента с МиГ-31 и дроном США Global Hawk над Черным морем (ВИДЕО)

фото: FighterBomber раскрыл данные о полете. Военный пилот, автор TГ-канала FighterBomber, который ранее сообщил об инциденте с дроном-разведчиком RQ-4B Global Hawk ВВС США над Черным морем, озвучил  новые подробности инцидента.

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