FighterBomber раскрыл детали инцидента с МиГ-31 и дроном США Global Hawk над Черным морем (ВИДЕО)

фото: FighterBomber раскрыл данные о полете. Военный пилот, автор TГ-канала FighterBomber, который ранее сообщил об инциденте с дроном-разведчиком RQ-4B Global Hawk ВВС США над Черным морем, озвучил новые подробности инцидента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)